Ông nhấn mạnh các khoản đầu tư và quan hệ hợp tác kinh tế có vai trò quan trọng đối với quá trình khôi phục và phát triển Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn phát biểu của Thủ tướng Merz cho biết số doanh nghiệp Đức hoạt động tại nước này đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2022. Để khuyến khích thêm các khoản đầu tư, Bộ Kinh tế Liên bang đang triển khai các khoản vay ưu đãi trong khuôn khổ chương trình “Ukraine Connect”. Bên cạnh đó, quỹ “Flagship” của châu Âu có số vốn 220 triệu euro (241 triệu USD), dự kiến thu hút thêm nguồn vốn tư nhân lớn gấp nhiều lần.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyj bày tỏ cảm ơn Berlin đã hỗ trợ 80 tỷ euro kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Đức tăng đầu tư vào Ukraine. Ông thừa nhận tình hình chiến sự tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư. Để hỗ trợ hoạt động này, Ukraine cùng các đối tác quốc tế đang thành lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh với số vốn ban đầu 3 tỷ euro. Nước này cũng đang cải thiện môi trường đầu tư thông qua quá trình hội nhập vào thị trường chung Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Koretskyj, các lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác với Đức gồm công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông vận tải và y tế. Đáng chú ý, Công ty Đường sắt Đức và Đường sắt Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện một dự án quy mô lớn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết. Hãng Daimler Truck dự kiến xây dựng một cơ sở sản xuất tại Ukraine. Tập đoàn Siemens Energy và công ty năng lượng Ukraine Dtek có kế hoạch thành lập cơ sở đào tạo chuyên gia phục vụ công việc vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Ngoại thương Đức tại Kiev Oliver Gierlichs nhận định mặc dù các doanh nghiệp Đức đã thiệt hại hàng tỷ euro do các cuộc tấn công trong những tháng qua, song vẫn tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô. Ông đề nghị chính phủ các nước hỗ trợ đầu tư và bảo hiểm rủi ro chiến tranh để doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

Một trở ngại khác là những quy định của Ukraine về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp Ukraine không muốn kiến thức và công nghệ hình thành trong quá trình hợp tác tại các liên doanh được chuyển giao sang Đức. Trong khi đó, phía Đức coi khả năng tiếp cận những thành quả công nghệ này là một yếu tố quan trọng khi quyết định đầu tư. Về vấn đề này, Thủ tướng Merz cho rằng hai nước cần tháo gỡ những vướng mắc để hoạt động đầu tư và hợp tác kinh tế mang lại lợi ích cho cả hai bên.