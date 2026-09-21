Thủ tướng Đức gọi kết quả bầu cử 'thảm họa'

Kết quả thăm dò phòng phiếu trong cuộc bầu cử bang Mecklenburg-Vorpommern ngày 20/9 cho thấy Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) chỉ nhận khoảng 5% phiếu.

Trong khi đó, đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) dẫn đầu với 37,9%, còn đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nhận 35,7%.

Tại cuộc bầu cử địa phương Berlin, đảng Die Linke cánh tả dẫn đầu với 25,6% phiếu. CDU đạt 19,7%, còn AfD đứng thứ 3 với 16,3%, theo kết quả thăm dò.

Kết quả tại 2 địa phương đặt CDU trước sức ép chính trị đáng kể, chỉ 2 tuần sau khi AfD giành kết quả cao tại bang Sachsen-Anhalt với khoảng 44% phiếu.

"Chúng tôi không thể né tránh kết quả ở Mecklenburg-Vorpommern. Đây là một thảm họa", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói tại Berlin sau khi kết quả thăm dò được công bố. Ông cho rằng CDU đã bị "nghiền nát" trong cuộc cạnh tranh với SPD và AfD.

Ông Merz cho biết Đức cần tiến hành cải cách để giải quyết các vấn đề kinh tế và tình trạng chia rẽ ngày càng sâu sắc. Thủ tướng Đức nhấn mạnh CDU cần thể hiện "bản lĩnh, quyết tâm và kiên nhẫn" trong bối cảnh hiện nay.

"Tôi sẽ thể hiện điều đó với tư cách chủ tịch CDU và trên hết là thủ tướng của đất nước", ông nói tại cuộc họp khẩn của đảng.

Tại Mecklenburg-Vorpommern, các nhà phân tích cho rằng AfD đã tận dụng tâm lý bất mãn liên quan đến kinh tế và các vấn đề xã hội để vận động tranh cử.

AfD cũng đề xuất trục xuất quy mô lớn người nhập cư không có giấy tờ, chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường quan hệ với Nga.

Lãnh đạo AfD Alice Weidel hoan nghênh kết quả thăm dò, tuyên bố đảng này đã trở thành "lực lượng mạnh nhất" trên chính trường và tiến vào "dòng chính" của xã hội.

"Chúng ta đã vượt mặt CDU. Người dân Đức rõ ràng muốn thay đổi chính sách", bà Weidel nói.

Nhà kinh tế Carsten Brzeski của ING nhận định kết quả cho thấy chính trường Đức ngày càng phân mảnh, khi các đảng cánh hữu và cánh tả dẫn đầu tại những địa phương khác nhau.

Ông cho rằng nhiều năm trì trệ kinh tế là một trong những yếu tố góp phần tạo nên tình trạng này.