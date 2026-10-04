Thủ tướng Đức đến Kiev, cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đến thủ đô Kiev, Ukraine bằng tàu hỏa, cùng Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và 10 lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng Đức.

“Tôi đến Kiev hôm nay vì Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới,” ông Merz phát biểu khi đến nơi, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Đức cho biết mùa đông thứ năm của cuộc chiến sắp bắt đầu, trong khi Nga tiếp tục tấn công các thành phố, khu dân cư và các nhà máy điện của Ukraine. “Hôm nay tôi sẽ nói với Tổng thống Zelensky: ‘Ngài có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của chúng tôi’,” ông Merz nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (trái) bắt tay Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Kiev, Ukraine, ngày 4/10. Ảnh: X/andrii_sybiha

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã đón Thủ tướng Merz tại Kiev. Theo ông, nhà lãnh đạo Đức sẽ hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky về quan hệ song phương, các vấn đề châu Âu và quốc tế.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình nghị sự rất quan trọng, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho Ukraine, khả năng phòng thủ và sức chống chịu của chúng ta, cũng như an ninh chung của châu Âu," ông Sybiha viết trên X.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Kiev tiếp tục căng thẳng. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao không nên lưu trú hoặc đến Ukraine, đồng thời cho rằng những người phớt lờ cảnh báo sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với “bất kỳ hậu quả tiêu cực nào”.

Trong những ngày gần đây, Nga đã tấn công một số cây cầu bắc qua sông Dnipro và cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong thời gian ông Merz ở Kiev, một cây cầu cũng bị đánh trúng.

Đây là lần thứ tư một thủ tướng Đức đến thăm Kiev kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từng 2 lần đến Ukraine, trong khi Thủ tướng Friedrich Merz lần đầu thăm Kiev vào tháng 5/2025, chỉ bốn ngày sau khi nhậm chức.

Chuyến thăm mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Merz tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev. “Nếu chúng ta ở Đức dao động, châu Âu sẽ dao động. Và nếu châu Âu dao động, Ukraine sẽ dao động,” ông Merz nói hôm 2/10.

Đức vẫn là nước ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine về cả quân sự và tài chính. Theo các nguồn tin Chính phủ Đức được hãng dpa dẫn lời, Thủ tướng Merz dự kiến công bố thêm các khoản hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp hàng nghìn UAV đánh chặn và hỗ trợ đẩy nhanh sản xuất vũ khí tầm xa.

Truyền thông Đức đưa tin gói hỗ trợ mới có thể bao gồm thêm 1 tỷ Euro viện trợ quân sự và 350 triệu Euro để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Đức cũng dự kiến công bố kế hoạch đồng sản xuất UAV và tên lửa tầm xa tại Ukraine và Đức.