Thủ tướng Đức đề cử bà Ilse Aigner làm ứng cử viên Tổng thống

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã quyết định đề cử bà Ilse Aigner, chính trị gia thuộc Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), làm ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống Liên bang.

Nếu đắc cử, bà Aigner sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia Đức.

Theo người phát ngôn Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), tại một cuộc họp với Ban chấp hành Đảng, Thủ tướng Friedrich Merz, đồng thời là Chủ tịch CDU, đã đề xuất chọn bà Aigner làm ứng cử viên chung của liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Chính trị gia 61 tuổi này có thể trở thành người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 30/1/2027.

Bà Aigner không chỉ có cơ hội trở thành nữ Tổng thống Liên bang đầu tiên mà còn là chính trị gia CSU đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.

Bà từng có 15 năm là nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức và giữ chức Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang trong giai đoạn 2008-2013.

Từ năm 2018, bà đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria (Bayern) và được tái bầu vào năm 2023. Theo thông lệ, bà sẽ giữ chức vụ này đến mùa Thu năm 2028.

Chủ tịch CSU Markus Söder đã đề xuất bà Aigner làm ứng cử viên từ tháng 4. Tại đại hội đảng CSU hồi tháng 10, đảng này cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với bà.

Ngày 2/11 vừa qua, Thủ tướng Merz lần đầu lên tiếng ủng hộ việc lựa chọn một phụ nữ, nhưng chưa nêu tên cụ thể. Trong những ngày gần đây, nội bộ CDU đã đạt được đồng thuận về ứng cử viên Aigner. Tuy nhiên, ông Merz chỉ chính thức đưa ra đề xuất tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng.

Chủ tịch SPD Lars Klingbeil và một số chính trị gia thuộc đảng Xanh trước đó cũng bày tỏ thiện chí và ủng hộ bà Aigner ra tranh cử./.