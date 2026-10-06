Thủ tướng Đức công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NHK

Ngày 4-10, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky ở Kiev, Thủ tướng Merz đã cam kết khoản viện trợ mới của Đức trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương 1,46 tỷ USD.

Khoản hỗ trợ này bao gồm kinh phí để mua sắm vũ khí và sửa chữa các cơ sở năng lượng, cũng như sản xuất các loại thiết bị bay không người lái đánh chặn mới nhằm đối phó với thiết bị bay không người lái phản lực của Nga.

Quân đội Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng loại thiết bị bay không người lái này, có tốc độ nhanh và khó bị bắn hạ. Ukraine cho biết chỉ trong 1 tuần, Nga đã phóng hơn 1.900 thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine, trong đó có hơn 800 chiếc là loại động cơ phản lực.

Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev. Vào ngày 4-10, khi ông Merz đang ở thành phố này, thiết bị bay không người lái của Nga đã đánh trúng 1 cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Đây là chuyến thăm Kiev lần thứ hai của ông Merz kể từ khi ông trở thành Thủ tướng Đức vào tháng 5 năm ngoái. Tại cuộc họp báo chung, nhà lãnh đạo Đức nói: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Ukraine cho đến khi cuộc chiến này kết thúc”. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi Nga tham gia đàm phán hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Đức.

Theo NHK