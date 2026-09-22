Thủ tướng Đức cam kết tái cấu trúc toàn diện CDU sau thất bại bầu cử

Phát biểu tại trụ sở CDU ở thủ đô Berlin, ngày 21/9, Thủ tướng Merz đánh giá, kết quả bầu cử là “một bước ngoặt lớn”, toàn bộ nhóm nghị sĩ của CDU đã bị loại khỏi nghị viện bang, đồng thời thừa nhận đảng này đang phải đối mặt với những vấn đề cần được giải quyết. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng đây là “một kết quả nghiêm trọng và chưa từng có đối với CDU”, đồng thời cảnh báo những tác động của kết quả này sẽ còn kéo dài.

Thủ tướng Merz cho biết, trong những ngày tới, ông sẽ tiến hành tham vấn trong nội bộ CDU nhằm đoàn kết các thành viên và củng cố sự ủng hộ đối với định hướng mới của đảng. Ông nêu rõ: “Chúng ta sẽ thảo luận về hoạt động và cơ cấu của đảng, cương lĩnh của đảng và hình ảnh của CDU trước công chúng. Chúng ta không còn những câu trả lời thỏa đáng cho quá nhiều vấn đề. Và đó là điều chúng ta sẽ và phải thay đổi”.

Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh, Chính phủ liên bang và chính quyền các bang cần phối hợp chặt chẽ để tìm ra phương thức hợp tác mới, giúp CDU khôi phục vị thế của một đảng nhân dân rộng lớn.

Theo truyền thông Đức, sau khi kết quả bầu cử được công bố, các thủ hiến bang thuộc CDU đã có cuộc gặp riêng tại Berlin mà không có Thủ tướng Merz tham dự. Động thái trên làm gia tăng những đồn đoán về sự ủng hộ dành cho ông Merz trong nội bộ CDU. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 21/9, Thủ tướng Merz khẳng định ông vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ ban lãnh đạo đảng này.

Tại cuộc bầu cử ngày 20/9, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu giành khoảng 38% số phiếu, vượt đảng CDU trung hữu của ông Merz. Đáng nói hơn, đây là cuộc bầu cử chứng kiến kết quả tệ nhất từ trước đến nay của CDU tại Mecklenburg-Western Pomerania kể từ sau Thế chiến II, thậm chí không giành đủ số phiếu để có ghế trong nghị viện bang.