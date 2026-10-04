Thủ tướng Đức bất ngờ thăm Kiev: Khẳng định Ukraine có thể đặt niềm tin nơi Berlin, tỏ hoài nghi một việc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tới Kiev bằng tàu hỏa. (Nguồn: DPA)

Báo Politico đưa tin, ông Merz dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về hỗ trợ Ukraine đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga, tập trung vào phòng không, vũ khí tấn công tầm xa và các sáng kiến hòa bình.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga đang nhằm vào cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, hệ thống sưởi và nhiều mục tiêu dân sự khác của Ukraine, làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo đảm nguồn điện và sưởi ấm trong mùa Đông.

Trong tuần này, Kiev cảnh báo nguồn lực để mua vũ khí phòng vệ đang cạn dần, với khoảng thiếu hụt 24 tỷ Euro cho quốc phòng.

Liên minh châu Âu (EU) sau đó nhất trí đẩy nhanh giải ngân khoản vay 45 tỷ Euro dành cho Ukraine. Đức hiện là nước đóng góp lớn nhất cho Ukraine về cả hỗ trợ tài chính và quân sự.

Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của ông Merz tới Kiev và là chuyến thăm thứ hai của ông tới Ukraine trên cương vị Thủ tướng Đức. Trước đó, ông tới Kiev vào tháng 5/2025 cùng lãnh đạo Pháp, Anh và Ba Lan.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Merz cam kết tiếp tục duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Đức đối với Ukraine, bất chấp sự gia tăng ảnh hưởng của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng có lập trường thân Nga.

Ông cũng cảnh báo “trong vài tuần nữa, mùa Đông thứ năm của cuộc xung đột sẽ bắt đầu” và có thể “sẽ là mùa Đông khó khăn nhất từ trước đến nay”.

Theo ông Merz, người dân Ukraine đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo, tình trạng các nhà máy điện và trường học bị phá hủy, cũng như các tòa nhà chung cư và nhà thờ bị hư hại.

“Ukraine phải vượt qua mùa Đông này, và tôi tin chắc rằng nước này sẽ làm được. Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của chúng tôi”, ông nói, đồng thời đề cập sự hỗ trợ của Đức, trong đó có các hệ thống đánh chặn mới đối phó với UAV động cơ phản lực và hỗ trợ sửa chữa các nhà máy điện bị tấn công.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo, Berlin sẽ chuyển tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 từ kho dự trữ của Đức cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước khác làm điều tương tự.

Sau vụ một máy bay chở hàng của Ukraine bị tấn công bằng UAV bất thành tại Leipzig hồi tháng 8, mà Đức cáo buộc Nga đứng sau, Berlin tuyên bố các cơ quan tình báo nước này sẽ hỗ trợ Ukraine cung cấp dữ liệu mục tiêu phục vụ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Tuy nhiên, ông Merz vẫn từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus của Đức cho Ukraine, dù từng kêu gọi hành động này khi còn là lãnh đạo phe đối lập.

Chính phủ của ông thay vào đó cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để Ukraine phát triển vũ khí tầm xa của riêng mình. Ngày 2/10, Tổng thống Zelenskyy thông báo Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7.

Hai bên cũng dự kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đức-Ukraine tại Kiev ngày 4/10, tập trung vào đầu tư và mở rộng hợp tác thương mại.

Bên cạnh vấn đề hỗ trợ Ukraine, chuyến thăm của ông Merz diễn ra trong bối cảnh Berlin và Kiev còn bất đồng về mong muốn gia nhập EU của Ukraine.

Thủ tướng Đức tỏ ra hoài nghi về khả năng Ukraine có thể gia nhập EU trong những năm tới, đồng thời đề xuất một hình thức “thành viên liên kết”.

Theo đề xuất này, Ukraine sẽ được tiếp cận thị trường chung của EU và có tư cách quan sát viên tại Hội đồng EU, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ đề xuất, nhấn mạnh Ukraine cần tư cách thành viên “đầy đủ và bình đẳng” trong EU.