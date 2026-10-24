Thủ tướng: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng

Phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa theo mô hình mạng lưới

Chiều 24/10, thảo luận tại Tổ 3 về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến thảo luận và thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo Thủ tướng, dự thảo Luật đề xuất nhiều nhóm chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có phát triển hệ sinh thái, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và thị trường công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về KHCN và đổi mới sáng tạo; tập trung quy định những nội dung đặc thù của ngành công nghiệp văn hóa, tránh chồng chéo với quy định hiện hành.

Đối với chính sách hỗ trợ sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng cho rằng, Nhà nước đầu tư, hỗ trợ hình thành các phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết. Những công cụ này góp phần hỗ trợ hoạt động sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, đặc biệt đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, cần làm rõ cơ chế hình thành, quản lý, vận hành các nền tảng; khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; phạm vi cung cấp dịch vụ miễn phí và nguồn lực thực hiện, bảo đảm tính khả thi của chính sách.

Thủ tướng cho rằng, thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia tham gia phát triển công nghiệp văn hóa là thực sự cần thiết. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng nhấn mạnh, hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ là công trình, mặt bằng hay cơ sở sản xuất, mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và dịch vụ văn hóa.

Hạ tầng có thể tổ chức theo mô hình mạng lưới, không nhất thiết liền kề về địa lý, nhưng phải liên kết về tài nguyên văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và cơ chế quản lý. Việc phát triển phải gắn với bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan, môi trường, phù hợp với sức chịu tải của từng khu vực, đồng thời bảo đảm sự tham gia và thụ hưởng chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân, chủ thể sáng tạo tại địa phương.

Về nguồn nhân lực, người đứng đầu Chính phủ cho rằng quy định thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia tham gia phát triển công nghiệp văn hóa là thực sự cần thiết.

Lựa chọn sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu riêng

Đề cập đến phát triển thị trường và sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, Thủ tướng đánh giá đây là một trong những chính sách rất quan trọng của dự thảo Luật.

Theo Thủ tướng, chính sách này thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa, từ chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa sang kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Thủ tướng phân tích, giá trị sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành những chuỗi giá trị mới.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Chẳng hạn, một sản phẩm điện ảnh, hoạt hình hay trò chơi điện tử có thể được khai thác trên nhiều nền tảng, tại nhiều thị trường khác nhau, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghệ số.

Từ đó, Thủ tướng đề nghị cần có chính sách ưu tiên, lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, có năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển thành thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Về chính sách tài chính, hỗ trợ đầu tư, Thủ tướng tán thành việc nghiên cứu bổ sung các đối tượng được hưởng ưu đãi đặc thù để phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ quy định về ưu đãi đầu tư, chính sách thuế trong các dự thảo luật đang trình Quốc hội và pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đúng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với chính sách ưu đãi trong lĩnh vực công nghệ số, KHCN và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.