Thủ tướng: Đưa văn hóa thành động lực tăng trưởng của đất nước

Chiều 24/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tổ về 3 dự án luật gồm: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong đó, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là dự án luật mới, lần đầu được xây dựng, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Đây cũng là dự án luật nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian chia sẻ tư duy mới về văn hóa trong quá trình xây dựng dự án luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian tại phiên thảo luận tổ để nói về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Quochoi.vn.

Nhiều chính sách phát triển công nghiệp văn hóa

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đặt ra nhiều nội dung lớn, như phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong ngành.

Đây là những quy định đã được nêu ra ở các luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng theo Thủ tướng, cần quy định cụ thể hơn nữa về cơ chế, trong đó chỉ tập trung vấn đề, nội dung có tính chất đặc thù của ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, dự án luật cũng đặt ra quy định về hỗ trợ sáng tạo, xác lập và xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp văn hóa.

Trong đó, việc Nhà nước đầu tư, phát triển phần mềm, công cụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp văn hóa là chính sách cần thiết để tạo công cụ hỗ trợ cho sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của các chủ thể sáng tạo, đặc biệt là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, đây là những quy định mới nên vẫn phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong mối quan hệ tổng thể với quy định có liên quan, như cơ chế hình thành, quản lý và vận hành, việc kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu, cũng như phạm vi cung cấp miễn phí...

Về nhân lực trong ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng cho rằng những quy định về thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân và chuyên gia, nhà giáo trong phát triển nhân lực cho công nghiệp văn hóa rất cần thiết.

Hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ là công trình, hay mặt bằng để sản xuất, mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp Thủ tướng Lê Minh Hưng

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết hạ tầng công nghiệp văn hóa bao gồm công trình, thiết chế phục vụ, tổ hợp sáng tạo, cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa…, cũng như đánh giá hiệu quả đối với hạ tầng công nghiệp văn hóa, sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa trong các dự án đầu tư… cần nghiên cứu thêm.

Trong đó, công trình xây dựng và hạ tầng văn hóa số là những hạ tầng công nghiệp văn hóa dự thảo luật đã đề cập, đồng thời đưa ra nhiều thiết chế mới, với mục tiêu tạo lập hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Theo Thủ tướng, hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ là công trình, hay mặt bằng để sản xuất, mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp.

Hạ tầng văn hóa có thể được tổ chức theo mô hình mạng lưới, không nhất thiết liền kề, nhưng có sự liên kết về tài nguyên văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và cơ chế quản lý.

“Dự thảo luật cũng phải nghiên cứu, rà soát và thiết lập hạ tầng văn hóa, phải đặt ra yêu cầu về bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan môi trường, quản lý phù hợp với sức chứa, đồng thời bảo đảm sự tham gia chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo”, Thủ tướng nói.

Nhiều chính sách đưa văn hóa thành động lực tăng trưởng của đất nước.

Phát triển thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam

Về thị trường công nghiệp văn hóa, Thủ tướng cho biết nội dung về sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc Việt Nam, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển đối với doanh nghiệp và tác giả, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa và hỗ trợ phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa... đã được nêu trong dự thảo luật.

Đây là những chính sách rất quan trọng, thể hiện sự chuyển biến tư duy phát triển công nghiệp văn hóa từ chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa sang kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế. Mục tiêu là đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển thành các sản phẩm phái sinh Thủ tướng Lê Minh Hưng

"Đây là những quan điểm, tư duy rất mới trong dự thảo luật", Thủ tướng nói và cho hay giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển thành sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành nên chuỗi giá trị mới.

Thủ tướng dẫn ví dụ một sản phẩm điện ảnh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử, từ nội dung số có thể khai thác được trên nhiều nền tảng và nhiều thị trường, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại, dịch vụ công nghệ số...

Do đó, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm và năng lực cạnh tranh, phát triển thành những thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Về chính sách tài chính hỗ trợ cho đầu tư, Thủ tướng nói đây là chính sách ưu đãi đặc thù mới để phát triển công nghiệp văn hóa. Quy định này cũng nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu Quốc hội, nhưng ông cho rằng vẫn phải rà soát kỹ hơn về chính sách ưu đãi, đối tượng hưởng chính sách, cũng như quy định hiện hành của pháp luật để đảm bảo đúng đối tượng.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là dự án mới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu đóng góp, ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện quy định trước khi trình Quốc hội thông qua.