Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành chứng khoán cùng các thành viên thị trường.

Trong thư, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành chứng khoán; sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thành viên thị trường suốt 30 năm qua.

Sự phát triển của ngành chứng khoán gắn liền với tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ những bước đi đầu tiên còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hình thành, phát triển đồng bộ hơn về thể chế, tổ chức thị trường, hạ tầng công nghệ và sản phẩm. Đến nay, thị trường trở thành bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, dấu mốc 30 năm càng có ý nghĩa khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc nâng hạng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đáp ứng các tiêu chí, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). (Ảnh: Báo Chính phủ)

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, nhất là vốn trung và dài hạn.

Do đó, ngành chứng khoán cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, tiên phong; tập trung xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, minh bạch, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, ngành chứng khoán cần nâng cao chất lượng hàng hóa và cơ sở nhà đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng; tăng cường năng lực quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thủ tướng kỳ vọng với nền tảng 30 năm xây dựng và phát triển, ngành chứng khoán tiếp tục có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào việc huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.