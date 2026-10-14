Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà bia Liệt sỹ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà bia Liệt sỹ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Bộ Công an viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Bộ Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ lần cuối trước khi đưa hài cốt các Anh rời Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương phần mộ liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)