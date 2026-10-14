Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn Bộ Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn Bộ Công an viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN