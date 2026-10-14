Thủ tướng dự lễ viếng, truy điệu 731 liệt sỹ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Cùng dự buổi lễ có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương và địa phương; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước, đại diện các tôn giáo, dân tộc và người dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và Australia tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà bia Liệt sỹ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Xúc động đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: “Với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước.”

Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn.

Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn, Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ. Vinh quang thuộc về các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh.

Trong thời gian từ ngày 23/6-5/10/2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gene quốc gia.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.”

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sỹ rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau Lễ truy điệu, hàng trăm quân nhân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển các quách hài cốt liệt sỹ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên quãng đường khoảng 26km di chuyển qua nhiều tuyến phố thuộc 11 phường ở Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn người dân đứng dọc tuyến đường, cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và thành kính tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người ở lại.

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật.

Trong tổng số này, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được Thành phố triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng chức năng tập trung rà soát những địa điểm có thông tin về nơi an táng liệt sỹ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác thu thập mẫu hài cốt để giám định ADN được chú trọng nhằm phục vụ xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ tên tuổi. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường thu thập, đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ thân nhân, nhân chứng.../.