Thủ tướng dự lễ truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực công viên được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tham dự lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng sáng nay có Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham dự buổi lễ.

Về phía Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, và các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 7. Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; các nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Nên.

Tham dự buổi lễ còn có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ); nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiến vào khu vực tổ chức lễ truy điệu, chuẩn bị tham dự nghi thức di quan 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Buổi lễ là dịp tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sau 58 năm nằm lại dưới lòng đất. Việc đưa các hài cốt về an táng tại nghĩa trang cũng đánh dấu một chặng đường đặc biệt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7) trao đổi cùng ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trước khi diễn ra buổi lễ.

Trong số 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên, 698 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy trong một mộ tập thể. Công tác tìm kiếm bắt đầu từ ngày 23/6, dựa trên thông tin lịch sử, tài liệu và dấu tích được ghi nhận. Quá trình đào tìm được tiến hành thận trọng, từng bước mở rộng các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, thu thập hài cốt và di vật để phục vụ công tác xác minh.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài hàng chục năm. Hài cốt và di vật chịu tác động của điều kiện đất đai, môi trường, khiến việc thu thập thông tin, xác định danh tính không đơn giản. Những dấu tích còn lại dưới lòng đất trở thành cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lịch sử và thông tin từ thân nhân liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình. Theo phương án tổ chức, đoàn xe di chuyển từ công viên qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến nghĩa trang.

Các lực lượng chức năng được huy động phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông và phục vụ đoàn xe di chuyển. Những địa phương có tuyến đường đoàn đi qua cũng triển khai lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân theo dõi, tiễn đưa các liệt sĩ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ cầu nguyện cho liệt sĩ TP.HCM Rạng sáng 14/10, lễ cầu nguyện cho 731 liệt sĩ diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, trước lễ truy điệu và đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.