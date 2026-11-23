Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự lễ khởi công khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)