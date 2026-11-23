Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha, tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài cầu bến 1.800 m, được thiết kế để tiếp nhận tàu container có sức chở đến 18.000 TEU.

Đây là dự án cảng biển quy mô lớn, hướng tới phát triển thành cảng container đẳng cấp quốc tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa và củng cố vị thế của Hải Phòng trong mạng lưới hàng hải, logistics quốc tế.

Ông Tan Say Eng, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện cho biết, khi các bến cảng này đi vào hoạt động sẽ cung cấp hệ thống hạ tầng cảng biển quan trọng, hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại miền Bắc Việt Nam và nâng cao vai trò của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, dự án sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hải Phòng là một trong những cửa ngõ hàng hải và logistics hàng đầu trên bản đồ thế giới.

Theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 8/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030 đầu tư xây dựng bến cảng số 9 và số 10; giai đoạn 2031 - 2035 tiếp tục triển khai bến cảng số 11 và số 12.

Đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, gồm kho bãi, vận tải đa phương thức, thương mại và tài chính. Đồng thời, tạo thêm nguồn hàng, gia tăng sức hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do và các khu công nghiệp của thành phố; mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ hậu cần cảng.

Theo quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BXD ngày 5/6/2025, cảng biển Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 thông qua từ 175,4 - 215,5 triệu tấn hàng hóa, trong đó hàng container đạt từ 12,15 - 14,92 triệu TEU, chưa bao gồm hàng container trung chuyển quốc tế.

Riêng khu bến Lạch Huyện được quy hoạch đạt sản lượng hàng hóa từ 61,4 - 90 triệu tấn vào năm 2030, tiếp tục phát triển thành cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn, kết nối với các khu công nghiệp, khu phi thuế quan và hệ thống logistics phía sau cảng.

Tại buổi lễ, ông Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam chia sẻ, đây là một dự án mang tầm vóc quốc gia đối với Việt Nam. Với quy hoạch tổng thể của Chính phủ Việt Nam hướng tới 18 bến cảng và tổng công suất lên đến 90 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, Lạch Huyện không đơn thuần chỉ là một cảng biển, mà còn là bệ phóng cho những khát vọng vươn tầm thế giới của Việt Nam.

Dự án là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Singapore và Việt Nam. Hai bên luôn là những đối tác kinh tế vô cùng bền chặt trong suốt chiều dài lịch sử và hiện nay đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Kể từ năm 2020, Singapore luôn giữ vững vị thế là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Thành công của dự án này cũng như mối quan hệ hợp tác toàn diện của chúng tôi với Việt Nam trước hết đến từ sự hỗ trợ tuyệt vời mà chúng tôi nhận được từ Chính phủ Việt Nam, ở cả cấp trung ương lẫn địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Dự án thứ hai là Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, do Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư.

Nhà máy được xây dựng tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 14 ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.580 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm sẽ chạy thử vào quý IV/2027 và vận hành thương mại từ quý IV/2028.

Nhà máy định hướng sản xuất các loại vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các ngành công nghiệp điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác. Dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Mạnh Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An cho biết, đất hiếm là tài nguyên chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, điện tử, bán dẫn và quốc phòng. Lễ khởi công không chỉ mở đầu giai đoạn xây dựng một công trình, mà còn thể hiện quyết tâm của Công ty trong việc làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao năng lực công nghiệp trong nước và đưa tài nguyên đất hiếm trở thành lợi thế phát triển của quốc gia.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, phát triển cảng biển hiện đại, gắn với logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của Hải Phòng. Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được khai thác đồng bộ, với 2,4 km cầu bến, hơn 170 ha bãi; hình thành các tuyến vận tải trực tiếp đến châu Mỹ, châu Âu, tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 DWT, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hai dự án khởi công hôm nay, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 26.400 tỷ đồng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TP.

Việc triển khai hai dự án tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao; tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của Hải Phòng trong thời gian tới.