Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo TP Hải Phòng nhấn nút khởi công 2 dự án trọng điểm. Ảnh: ĐT.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng, nằm trong định hướng phát triển Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại và công nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, dự án 4 bến cảng container do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có tổng vốn 24.845 tỷ đồng, triển khai tại đặc khu Cát Hải, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Công trình có quy mô khoảng 146,2 ha, gồm bốn bến container với tổng chiều dài cầu cảng 1.800 m, mỗi bến dài 450 m; cùng 400 m bến sà lan phục vụ vận tải thủy nội địa. Các bến có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT.

Dự án có công suất thiết kế 4,5 triệu TEU mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, mở rộng kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải đến châu Âu, châu Mỹ, góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển hệ sinh thái dịch vụ cảng biển, kho bãi, vận tải đa phương thức và thương mại, đồng thời thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do và các khu công nghiệp của thành phố.

Đại diện các chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐT.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tan Say Eng, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện – chủ đầu tư dự án trên - cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển cảng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong khai thác. Nhà đầu tư cam kết ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo nhân lực làm chủ các thiết bị và công nghệ mới.

Dự án thứ hai là Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng oxit đất hiếm sạch, do Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An đầu tư. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 14 ha tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, với tổng vốn 1.580 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Mạnh Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An, nhà máy dự kiến gồm năm dây chuyền, công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Công trình dự kiến chạy thử vào quý IV/2027 và vận hành thương mại từ quý IV/2028.

Doanh nghiệp dự kiến sử dụng công nghệ thủy luyện, chiết tách ngược dòng liên tục, kết hợp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong điều khiển sản xuất. Công nghệ này cho phép tạo ra các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết trên 99%, phục vụ sản xuất nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, linh kiện điện tử, vật liệu năng lượng, quang học và xúc tác.

Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An, việc đầu tư nhà máy chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị tài nguyên, từng bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản xuất vật liệu có hàm lượng công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết: Thành phố hiện có 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đang khai thác, với tổng chiều dài cầu bến 2,4 km và hơn 170 ha bãi chứa hàng. Hệ thống này đã hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ, tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 DWT.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đánh giá hai dự án mới sẽ bổ sung năng lực hạ tầng cảng biển, đồng thời tạo nền tảng phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao và chuỗi cung ứng gắn với kinh tế biển. Thành phố đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.

Hải Phòng hiện có hơn 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 54,3 tỷ USD. Trong chín tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước; thu hút FDI đạt hơn 3,8 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu vượt 50 tỷ USD và sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 182 triệu tấn.