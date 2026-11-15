Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN