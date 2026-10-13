Thủ tướng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh trao quà cho sinh viên thủ khoa tốt nghiệp Đại học năm 2025-2026 và thủ khoa tuyển sinh năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh trao quà cho giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh trao quà cho giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh trao quà cho sinh viên thủ khoa tốt nghiệp Đại học năm học 2025-2026 và học sinh, sinh viên thủ khoa tuyển sinh khóa 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)