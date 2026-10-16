Kinh tế

Thủ tướng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10

Tối 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt," được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công ty CP Giao hàng Tiết kiệm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Công ty CP Giao hàng Tiết kiệm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-du-le-cong-bo-san-pham-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-lan-thu-10-post1142458.vnp