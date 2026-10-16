Thủ tướng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Công ty CP Giao hàng Tiết kiệm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)