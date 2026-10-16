Thủ tướng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10

Chuyển dịch năng lượng đang đẩy nhu cầu đầu tư lưới truyền tải lên mức chưa từng có ở nhiều quốc gia. Kinh nghiệm của châu Âu, Anh, Brazil hay Ấn Độ cho thấy, không nước nào chỉ trông vào ngân sách.