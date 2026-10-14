Thủ tướng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

Sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương phần mộ liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại biểu dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN