Thủ tướng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)