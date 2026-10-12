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Thủ tướng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Chiều 12/10/2026, tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-cong-bo-quy-hoach-tinh-hung-yen-post671751.antd