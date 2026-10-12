Thủ tướng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hưng Yên cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trở thành một cực tăng trưởng năng động

Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Về phía tỉnh Hưng Yên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên; Quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 202 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (trước đây) đã được hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới với tên gọi tỉnh Hưng Yên. Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cho phát triển trước mắt và lâu dài, trong đó tập trung, định hình rõ 3 vùng quy hoạch phát triển bao gồm khu vực phía Bắc, khu vực Trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh, cũng như hoàn thiện phương án phát triển các ngành, lĩnh vực.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được xây dựng và hoàn thiện hết sức tâm huyết, công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc; trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; đóng góp trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng; sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, bạn bè quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, hội nghị hôm nay là bước đầu trong quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ có ý nghĩa khi mọi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả tăng trưởng thực chất. Hội nghị công bố quy hoạch hôm nay, vì thế, gắn liền với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là lời mời gọi chân thành của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là cam kết hành động mạnh mẽ của Tỉnh đối với việc hiện thực hóa quy hoạch và khát vọng phát triển.

Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định thông điệp nhất quán của tỉnh và cam kết luôn xây dựng, hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh.

*Phát huy lợi thế liên kết vùng, phát triển công nghiệp hiện đại

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Thủ tướng chỉ rõ, Hưng Yên có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi: Vừa gắn với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội lớn về kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và nhiều trục giao thông chiến lược, tạo điều kiện kết nối nhanh các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và thị trường lớn. Tỉnh có nền tảng công nghiệp khá mạnh với các khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh. Hưng Yên đồng thời có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, với nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc biệt, lợi thế căn cơ, bền vững nhất của Hưng Yên là con người. Đây là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, hiếu học, nghĩa tình, cần cù, năng động, sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Sự hội tụ của con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, tiềm năng và dư địa phát triển đã tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực, chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả rất tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bật của nền kinh tế, sự chủ động trong điều hành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Nêu rõ quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định, Thủ tướng khẳng định một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn đến đâu cũng không tạo ra giá trị nếu không được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh; tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo, từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy con người làm trung tâm và chủ thể, văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại.

*Cụ thể hóa quy hoạch bằng dự án, nguồn lực và kết quả thực chất

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất; khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tích hợp, kết nối các không gian phát triển; xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế; tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển; tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án; quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên cần tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng; đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất, dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới và sức lan tỏa lớn.

Cùng với đó, Hưng Yên phải tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng; phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái; phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thủ tướng cũng lưu ý cần rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng…; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Mặt khác, tỉnh cần chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là vì con người, người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng lưu ý cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân và phấn đấu với quyết tâm cao nhất để đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức thực hiện quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển; đồng thời, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế nhìn nhận Hưng Yên như một không gian phát triển mới đang hình thành, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Tại Hội nghị, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki và đại diện doanh nghiệp trong nước phát biểu chia sẻ những đánh giá về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác cũng như định hướng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, gồm: Sa bàn quy hoạch, trải nghiệm robot AI giới thiệu quy hoạch…

Dịp này, tỉnh Hưng Yên cũng đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện: Hoài Nam, Mạnh Khánh,Dương Giang/ TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá