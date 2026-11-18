Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và 8 đối tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21.

Các đối tác này gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ.

Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định EAS là diễn đàn đối thoại hàng đầu về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế, với mục tiêu thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, đồng thời ghi nhận vai trò và tiềm năng to lớn của hợp tác EAS.

Nguồn: VTV