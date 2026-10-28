Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM

Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch, sau khi phát biểu định hướng khai mạc phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng sẽ tham gia phiên đối thoại trực tiếp với ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Phiên đối thoại tập trung đánh giá những chuyển dịch của kinh tế thế giới và tác động đến quỹ đạo phát triển của Việt Nam, đồng thời thảo luận việc kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, phát huy vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu.

Hai bên cũng dự kiến trao đổi về định hướng đối ngoại, hội nhập quốc tế và khả năng Việt Nam tham gia sâu hơn vào các quan hệ đối tác, sáng kiến và cơ chế hợp tác mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (phải) và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) (trái) tại sự kiện sáng 28/10. Ảnh: BTC.

AEF 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, với hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự và 250 diễn giả trong nước, quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diễn đàn do Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (phải) và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler trước khai mạc khai mạc phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ AEF 2026 sáng 28/10. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các mạng lưới hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Với định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và chủ đề xuyên suốt "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", diễn đàn tập trung thảo luận những xu hướng phát triển mới, thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (trái) và ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (phải) tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Trong 4 ngày, chương trình dự kiến có hơn 300 lượt phát biểu, chia sẻ và tham luận tại 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu và cấp cao. Bên cạnh đó là hơn 30 lượt trình diễn công nghệ, cùng chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Điểm nhấn của AEF 2026 là các phiên đối thoại cấp cao diễn ra ngày 28/10, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Các hoạt động trọng tâm của AEF 2026 trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với WEF. Ảnh: BTC.

Thông qua các phiên đối thoại, diễn đàn hướng đến cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, dự án và sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn.

Với TP.HCM, đây cũng là cơ hội mở rộng vai trò từ điểm đến đầu tư, sản xuất và thương mại sang trung tâm kết nối các nguồn lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường hợp tác với các trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo trên thế giới.