Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các Trưởng đoàn tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.