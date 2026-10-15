Thủ tướng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Chiều 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tham gia chương trình đối thoại có 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Đây là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, chương trình là dịp để Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định trách nhiệm của thanh niên ngày nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn là tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp giá trị để Chính phủ, các bộ, ngành có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Theo thông tin từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có hơn 50.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026. Các câu hỏi tập trung xoay quanh chủ đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.