Thủ tướng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu tham dự đối thoại thanh niên năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà động viên các thanh niên tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải khai mạc đối thoại. Ảnh: Dương Giang – TTXV

Các đại biểu thanh niên tham gia đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN