Thủ tướng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Chiều 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".
Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thu-tuong-doi-thoai-voi-thanh-nien-ve-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao/440619.html