Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Tập trung vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, chương trình là diễn đàn để Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất của thanh niên, cùng sự tham gia của đại diện một số bộ, cơ quan Trung ương.

Tự hào thanh niên Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH.

Dự kiến, khoảng 300 đại biểu thanh niên sẽ tham dự, đại diện cho nhiều nhóm đối tượng như công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn và đô thị. Chương trình cũng có sự tham gia của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo và thanh niên khuyết tật.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc đối thoại là đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, nhất là các lĩnh vực việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình thực hiện chính sách sẽ được nhận diện, làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ thanh niên.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các nội dung trao đổi dự kiến tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, tăng cường đào tạo kỹ năng số, công nghệ và ngoại ngữ. Việc nâng cao khả năng thích ứng của thanh niên trước những thay đổi của thị trường lao động cũng được đặt ra, cùng với các cơ chế hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, năng suất và hiệu quả lao động.

Đối với lĩnh vực việc làm và khởi nghiệp, chương trình dự kiến thảo luận về các chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm. Khả năng tiếp cận các nguồn lực như vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ cũng là những vấn đề được quan tâm.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi về giải pháp hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để hình thành và phát triển các dự án khởi nghiệp.

Chương trình cũng hướng tới việc xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới. Việc hỗ trợ thanh niên tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế được xác định là một trong những hướng đi nhằm phát huy nguồn lực trẻ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Thông qua đối thoại, các kiến nghị thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ được tiếp nhận, trao đổi và giải đáp trực tiếp. Đối với những vấn đề cần nghiên cứu thêm hoặc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, chương trình sẽ định hướng phương án xử lý sau hội nghị.

Kết quả đối thoại sẽ được tổng hợp đầy đủ, kịp thời để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo. Việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên cũng sẽ được theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.