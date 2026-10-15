Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Phát huy vai trò tuổi trẻ thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên một đại biểu thanh niên vượt khó vươn lên tham dự Chương trình đối thoại - Ảnh: CP

Cùng tham dự, có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên - đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: CP

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương, chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, có tác động sâu sắc, tích cực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên; nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, với ý nghĩa đó, buổi đối thoại hôm nay được đặt ra với chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp giá trị để Chính phủ, các bộ, ngành có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước - Ảnh: CP

Nhân dịp này, để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước của thanh niên, Thủ tướng Chính phủ cũng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp chủ trì, điều hành Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.