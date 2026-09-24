Thủ tướng: Đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá và chính sách với cán bộ cũng không thể cào bằng

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Thị Hiền, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2; triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung báo cáo, thảo luận làm rõ những kết quả, mặt được, những điểm sáng nổi trội của Thành phố, những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục, các bài học kinh nghiệm, xác định những giải pháp trọng tâm thời gian tới, đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hải Phòng là cực tăng trưởng được kỳ vọng rất cao

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh 2026 là năm đầu nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, điều kiện bứt phá cho năm 2027 và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cho cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương, Bộ Chính trị, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đại hội XIV của Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặt ra những yêu cầu rất cao trong phát triển với các định hướng mới; đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh; quy mô GDP chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Thành phố cũng là một trong những cực tăng trưởng được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đặt kỳ vọng rất cao. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2026 là 13%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố; bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 là 13-14%.

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung, nỗ lực rất lớn để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần thể chế là đột phá của đột phá, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý, vừa kiến tạo phát triển, tập trung huy động các nguồn lực, phát huy những động lực tăng trưởng, phát triển mới.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo rất sớm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, qua đó giúp các địa phương, trong đó có Hải Phòng chủ động đổi mới, có những giải pháp đột phá, tổ chức hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhận diện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đánh giá, tổng kết thực tiễn, đúc rút các bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý tốt nhất nhằm phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Hải Phòng đã hình thành thêm các nền tảng phát triển quan trọng

Về ưu điểm, kết quả đạt được trong các nội dung kiểm tra, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.

Đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển, đảm bảo chất lượng, có tư duy đổi mới, trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo điều hành ngày càng tiến bộ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Thành phố trong từng bước phát triển. Một số cán bộ cơ sở đã và đang được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thành ủy cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế Hải Phòng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số; dự kiến kết quả 9 tháng tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 162,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% và đạt khoảng 83% so với dự toán.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về tập trung mở rộng không gian và tạo động lực tăng trưởng mới, Thành phố đã hình thành thêm các nền tảng phát triển quan trọng như Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam, Khu thương mại tự do. Trong 9 tháng đã có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 khu công nghiệp khởi công. Đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án. Nhà ở xã hội đã hoàn thành trên 2.400 căn, vượt kế hoạch.

Theo Thủ tướng, đây là những yếu tố rất căn bản tạo điều kiện cho Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh, bứt phá trong thời gian tới; chuyển nhanh từ chuẩn bị đầu tư sang hình thành các năng lực sản xuất và dịch vụ mới.

Về chuyển đổi số, Thành phố đã ban hành chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, chương trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; từng bước xây dựng hạ tầng 5G, dữ liệu dùng chung và cơ chế phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, dần đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Các cấp chính quyền cũng đã tích cực, chủ động nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao. Các dịch vụ công, các thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng được giữ vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để biến chủ trương, đường lối thành những việc làm cụ thể

Cơ bản nhất trí với những hạn chế, khó khăn, thách thức được nêu trong dự thảo báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được trên tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong; tập trung quyết liệt để khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khả thi.

Trước hết, Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, sau khi Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc, các cấp ủy cần tổ chức các hội nghị quán triệt chuyên đề, qua đó đổi mới tư duy, định hướng, cách làm để quyết liệt, sáng tạo hơn nữa biến các chủ trương, đường lối thành những việc làm cụ thể. Đặc biệt, những đơn vị nòng cốt phải nắm chắc, hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng thì mới tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các lĩnh vực có liên quan.

Đồng thời, phải có chương trình hành động rất cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng về các cơ quan chủ trì, nội dung phải thực hiện và thời gian phải hoàn thành, có kiểm đếm và đánh giá kết quả thường xuyên gắn với kiểm tra, giám sát.

Về công tác cán bộ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Cùng với đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực; các tiêu chuẩn vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải chính xác và phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ; và phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng phát biểu.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Đồng chí Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thành phố; phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện và đi đầu, tiên phong, gương mẫu, chấp hành pháp luật, chấp hành quy định của Đảng.

Về nội dung liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng và có giá trị kinh tế; hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao; ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực này.

Lựa chọn các bài toán chiến lược của Hải Phòng để đặt hàng nghiên cứu và thương mại hóa, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các viện và trường nghiên cứu; tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các yêu cầu về sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế; quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng đề nghị Thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phấn đấu cao nhất đạt được mục tiêu tăng trưởng

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, các dự án trọng điểm, hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có những giải pháp, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để áp dụng, đặc biệt các nội dung trong các luật đã và chuẩn bị trình Quốc hội như Luật Phát triển đô thị, Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Thủ tướng đề nghị Thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành. Đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Thu hút chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển, chuyển giao công nghệ và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối logistics, cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ.

Thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là phát triển các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài còn lại; đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Quan tâm xử lý thiếu hụt lao động bằng cơ chế thu hút nhân lực, liên kết đào tạo. Đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. Phấn đấu khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung Thành phố. Triển khai các nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo xử lý trong tổng thể chung hoàn thiện các quy định của pháp luật. Sau Hội nghị, Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.