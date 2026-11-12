Thủ tướng: Đổi mới đánh giá cán bộ, gắn trách nhiệm với kết quả công việc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu trước Quốc hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cuối giờ chiều 12/11, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, trong bối cảnh tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số cơ quan Trung ương và địa phương.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (tỉnh Ninh Bình) nhắc lại cam kết của Thủ tướng trong bài phát biểu nhậm chức hồi tháng 4/2026 về việc xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Bà đề nghị người đứng đầu Chính phủ nêu giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức làm việc cầm chừng, không dám quyết định, thậm chí viện dẫn những bất cập của pháp luật để né tránh trách nhiệm, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó và tiềm ẩn rủi ro như tài chính, đầu tư công, chuyển đổi số.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (tỉnh Ninh Bình) phát biểu

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư cũng có quy định về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ; Chính phủ đã xây dựng kế hoạch triển khai.

Tuy nhiên, Thủ tướng thừa nhận tại một số cơ quan Trung ương và địa phương vẫn có tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, không dám đối mặt với những vấn đề mới, khó.

Để khắc phục, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cấp, ngành, giữa Trung ương với địa phương, nhất là cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ đã phân quyền, phân cấp và bố trí đủ nguồn lực để địa phương thực hiện.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những người không hoàn thành nhiệm vụ có thể phải được thay thế kịp thời.

"Biện pháp đánh giá phải rất thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng để tất cả những ai đứng vào vị trí công việc đã rõ nhiệm vụ thì phải thực hiện, không thể né tránh được", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp trong nước cần tăng hiện diện trong chuỗi cung ứng

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân An (tỉnh Đồng Nai) cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 dự kiến vượt 1.000 tỷ USD. Sau 10 tháng, Việt Nam xuất siêu 7,1 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu áp lực về chi phí vốn, người lao động có thu nhập thấp gặp khó khăn do giá sinh hoạt tăng.

Đại biểu Trịnh Xuân An (tỉnh Đồng Nai) phát biểu

Đại biểu đề nghị Thủ tướng làm rõ những chính sách ưu tiên trong năm 2027 và các năm tiếp theo nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng tỷ trọng xuất khẩu. Ông cũng đề nghị xác định các chỉ tiêu cụ thể để Quốc hội giám sát.

Trả lời đại biểu Trịnh Xuân An, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trước hết cần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ; đồng thời hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI.

Theo Thủ tướng, dự án Luật Đầu tư trình Quốc hội xem xét có các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài cam kết chuyển giao công nghệ, tăng sử dụng nhà cung ứng Việt Nam và tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu Quốc hội lắng nghe phiên chất vấn chiều 12/11

Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước về thuế, đất đai, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn FDI và thị trường quốc tế.

Từ đó, Quốc hội sẽ theo dõi kết quả, các báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm và bổ sung những chỉ tiêu như tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước, cơ cấu xuất nhập khẩu và mức độ tham gia, đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Rà soát quy hoạch, tăng quyền chủ động cho địa phương

Trả lời đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) về phát huy vai trò của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Qua đó, thẩm quyền của chính quyền địa phương được mở rộng đáng kể.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu

Thủ tướng dẫn chứng Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội ban hành đã giao thêm nhiều thẩm quyền cho địa phương, tạo điều kiện để các cấp chủ động hơn trong quản lý và phát triển.

Tuy nhiên, để việc phân cấp, phân quyền phát huy hiệu quả, Chính phủ cần tổng rà soát hệ thống quy hoạch, từ cấp quốc gia, vùng, địa phương đến quy hoạch ngành, lĩnh vực. Việc này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tạo cơ sở để địa phương huy động nguồn lực, xây dựng và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật, giúp địa phương có đầy đủ căn cứ triển khai dự án.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn sẽ được ưu tiên cho các dự án liên vùng, có tính kết nối cao. Theo Thủ tướng, hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để địa phương khai thác lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với đặc thù từng địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tiềm năng phát triển.

Nâng nội lực để tăng năng lực tự chủ chiến lược

Đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM) cho biết, Thủ tướng xác định nâng cao năng lực tự chủ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tuy nhiên, xuất khẩu Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, sản xuất trong nước dựa nhiều vào máy móc, thiết bị nhập khẩu, trong khi trình độ công nghệ còn ở mức trung bình.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM) phát biểu

Đại biểu đề nghị làm rõ các tiêu chí đo lường năng lực tự chủ chiến lược và giải pháp đột phá để nâng cao năng lực này trong thời gian tới.

Về vấn đề này, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Theo ông, thời gian qua, Việt Nam tiếp tục củng cố lòng tin với các đối tác, nâng cấp quan hệ và ký kết thêm các hiệp định thương mại tự do, qua đó mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế quốc tế.

Tuy nhiên, để chủ động và tham gia bình đẳng vào các vấn đề quốc tế, Việt Nam phải không ngừng củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Năng lực này không chỉ đến từ đường lối, chính sách mà còn phụ thuộc vào thực lực của nền kinh tế.

Vì vậy, Thủ tướng cho rằng Việt Nam cần duy trì tăng trưởng cao, bền vững để tạo nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, củng cố nền tảng phát triển đất nước. Đồng thời, phải nâng cao nội lực nền kinh tế, phát triển hệ thống doanh nghiệp trong nước và cải thiện năng lực cạnh tranh, qua đó giảm phụ thuộc và tăng khả năng chủ động trong quan hệ quốc tế.