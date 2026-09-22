Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010-3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Từ tháng 3/2014-10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10/2015-12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn. Từ tháng 12/2015-12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018-12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Từ tháng 12/2024-1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025-10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ ngày 17/11/2025 đến nay, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974; quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); trình độ Thạc sỹ kỹ thuật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8-Cienco8 (7/1995-1/2005).

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ Giao thông vận tải, từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch-Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư; Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công-tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công-tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải. Từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến nay./.