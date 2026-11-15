Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể ngay sau Lễ khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định ASEAN đang đứng trước những cơ hội chiến lược để bứt phá, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các nước thành viên nâng cao đoàn kết, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược chung.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN./.