Thủ tướng đề xuất 4 hướng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng mới ở Việt Nam

Hợp tác quốc tế tạo động lực tăng trưởng mới

Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng. Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối nguồn lực, tri thức, công nghệ và con người, chuyển các cam kết thành cơ chế hợp tác thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” đặt ra yêu cầu các quốc gia chủ động thích ứng với thay đổi, vượt qua thách thức và kiến tạo động lực phát triển mới, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng đặt các quốc gia trước nhiều thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp diễn dưới nhiều hình thức; xu hướng đa cực, điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét. Trong khi đó, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, diễn biến phức tạp. Những đột phá trong khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), cùng quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Theo Thủ tướng, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ; cũng không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương. Thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đại biểu tham dự sự kiện.

Trong giai đoạn phát triển mới, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể có ý nghĩa quan trọng. Kết nối thị trường, nguồn lực, tri thức, công nghệ và con người sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc và biến động. Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác cần vượt ra ngoài các tuyên bố, cam kết, được cụ thể hóa bằng cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả có thể đo lường.

Đề cập tiến trình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán, định hướng chiến lược nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, Việt Nam từng bước trở thành nền kinh tế năng động, điểm đến đầu tư, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong chín tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP chín tháng đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước; dự kiến cả năm 2026 vượt 1.100 tỷ USD. Riêng tháng 10/2026, Việt Nam xuất siêu trên 5,7 tỷ USD, trong khi mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm giảm còn 13,9 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái (người đứng giữa) tham dự diễn đàn.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp Việt Nam thứ 43 trong 139 nền kinh tế. Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực tự chủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Mục tiêu này đi cùng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam xác định cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, Việt Nam chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi cùng tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Quá trình này đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Việt Nam đang đổi mới, hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển. Mục tiêu là mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện để các địa phương, vùng kinh tế và cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy tiềm năng.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai các quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển giáo dục, đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp tại diễn đàn.

Từ những định hướng này, Thủ tướng khẳng định Việt Nam hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư và công nghệ mới, đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, đồng thời là trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, cùng các đối tác kiến tạo mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Bốn hướng hợp tác với đối tác quốc tế

Để phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn hướng hợp tác cụ thể tại diễn đàn.

Thứ nhất, thúc đẩy quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam cần phát triển từ một cứ điểm sản xuất thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, tăng cường đào tạo nhân lực số và khoa học, công nghệ mũi nhọn. Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng, giúp doanh nghiệp và người lao động nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như AI và năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn nhanh chóng, rộng rãi và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động vốn trung và dài hạn. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong kết nối nguồn vốn trung, dài hạn toàn cầu với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các đối tác quốc tế cùng Việt Nam đầu tư, nghiên cứu, phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo chuỗi giá trị có sức cạnh tranh ở cấp khu vực, toàn cầu. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng WEF và các đối tác tiếp tục đồng hành để diễn đàn trở thành không gian kết nối, thúc đẩy sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, lâu dài.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ trân trọng các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; với mỗi dự án tiềm năng, xác định lộ trình thúc đẩy cụ thể; với mỗi vướng mắc chính đáng, làm rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Bốn trụ cột của diễn đàn gồm vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò của khu vực tư nhân cần được kết nối thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả cụ thể. Trong đó, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo thể chế, môi trường phát triển; địa phương chủ động sáng tạo, tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tương lai thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung, bên cạnh lợi thế về nguồn lực và công nghệ. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và đổi mới để cùng tạo ra giá trị, hướng tới tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.