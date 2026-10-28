Thủ tướng đề nghị quốc tế hỗ trợ Việt Nam làm chủ công nghệ

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sáng 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Theo Thủ tướng, các hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày vừa qua đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cực tăng trưởng quan trọng như TP.HCM nói riêng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Mong các đối tác quốc tế đầu tư cùng Việt Nam

Cập nhập tình hình kinh tế trong nước, Thủ tướng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt mức 9,01%, là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Chúng tôi xác định giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn mang tính bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đã xác định phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế.

Trong giai đoạn mới, Thủ tướng cho rằng hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Theo đó, tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập chủ động phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư và công nghệ mới, mà còn là đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu và trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

"Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam, kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Ảnh: Duy Hiệu.

Việt Nam sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị

Từ định hướng trên, tại AEF 2026, Thủ tướng đề xuất 4 nội dung cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với WEF, các tập đoàn và đối tác quốc tế trong giai đoạn tới.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Đồng thời, Thủ tướng cũng mong WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Song song đó, Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Bên cạnh hợp tác công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển.

Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành những điểm kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng đề xuất 4 nội dung cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với WEF, các tập đoàn và đối tác quốc tế trong giai đoạn tới. Ảnh: BTC.

Thủ tướng nhìn nhận trong bối cảnh hiện nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ tiếp tục trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, lâu dài.

Đồng thời, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời cam kết có cơ chế xử lý cụ thể đối với các đề xuất, dự án và vướng mắc phát sinh.

"Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng. Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình để thúc đẩy cụ thể. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

"Tại diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: Sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.