Thủ tướng đề nghị EU đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng chiến lược, năng lượng xanh và công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU Julien Guerrier và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, cùng các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội.

Thông tin về tình hình phát triển đất nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang quyết liệt triển khai các quyết sách lớn, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CHIẾN LƯỢC

Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các động lực mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, kinh doanh nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh những chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam đang mở ra không gian hợp tác rộng lớn với EU và các nước thành viên.

Sau 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, lợi thế tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức chung và mang lại lợi ích lâu dài - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU và các nước thành viên, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị EU và các nước thành viên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác phát triển năng lượng mới, công nghệ sản xuất hydrogen xanh, amoniac xanh, điện gió ngoài khơi và hiện đại hóa hạ tầng năng lượng.

Đối với hạ tầng giao thông, Thủ tướng mong muốn EU đẩy mạnh hợp tác phát triển các công trình chiến lược, nhất là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển và hàng không; tăng cường hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có chương trình Erasmus+.

Về thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị các Đại sứ thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư hai chiều.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị phía EU ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng đánh giá cao việc EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường hợp tác về thuế và đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I - Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế của EU.

Đối với những vấn đề còn khác biệt, Thủ tướng đề nghị tiếp tục giải quyết thông qua đối thoại và các cơ chế song phương hiện có, không để ảnh hưởng đến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

EU COI TRỌNG QUAN HỆ HỢP TÁC ỔN ĐỊNH, TIN CẬY VỚI VIỆT NAM

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá quan hệ Việt Nam - EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động.

Đại sứ đánh giá quan hệ Việt Nam - EU ngày càng thực chất, tin cậy và năng động; nhấn mạnh Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam có vai trò quan trọng; việc duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt đối với EU.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, các doanh nghiệp EU có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, nguyên liệu thô thiết yếu, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh.

Đại sứ khẳng định EU mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên nhất trí chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, đồng thời đẩy nhanh việc cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có tầm nhìn dài hạn, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - EU phát triển sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới.