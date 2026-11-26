Chiều 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhân dịp Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội.

Thủ tướng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026; hoan nghênh sự tham dự của Cao ủy EU, đánh giá cao vai trò của EU trong thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực kinh tế quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi gặp mặt (Ảnh: VGP).

Thủ tướng vui mừng nhận thấy CPTPP thời gian qua có nhiều bước phát triển mới, gia tăng số lượng thành viên, ngày càng nhận được sự quan tâm và mong muốn gia nhập của nhiều nền kinh tế, đồng thời không ngừng mở rộng chương trình nghị sự, thích ứng nhanh với những biến động của khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU, cho rằng đây là cơ hội kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn; tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP (Ảnh: VGP).

Trong quá trình phát triển mới, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU. Ghi nhận, đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của Cao ủy EU và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh kinh tế, thương mại quốc tế có nhiều biến động, tăng cường đối thoại giữa các đối tác cùng đề cao thương mại mở và dựa trên luật lệ càng có ý nghĩa thiết thực.

Về định hướng CPTPP thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại mở, dựa trên luật lệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương với WTO ở vị trí trung tâm.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh các thành viên cần ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng Hiệp định trên cơ sở đồng thuận, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực thi, quan trọng nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, cần tăng cường kết nối, hợp tác giữa CPTPP với các đối tác, đặc biệt là ASEAN và EU, chú trọng nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, tận dụng tối đa tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa các nước CPTPP, ASEAN và EU.

Các lĩnh vực cần ưu tiên gồm kết nối chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các thành viên cần quan tâm hơn đến hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng mong muốn Cao ủy và các Bộ trưởng tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định.

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế, tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của CPTPP, đóng góp vì lợi ích chung của tất cả thành viên. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ khuôn khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp CPTPP và EU đầu tư, hợp tác lâu dài.

Tại cuộc tiếp, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, định hướng phát triển của CPTPP và triển vọng tăng cường kết nối với EU.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng với thành tựu, mục tiêu và định hướng phát triển của Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, năng động nhất khu vực. Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch CPTPP của Việt Nam năm 2026 và những kết quả quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP và EU, trong bối cảnh nhiều thách thức, bất ổn.

Thống nhất cao với các ý kiến của Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn vui mừng trước những thành tựu hợp tác thời gian qua, khẳng định các nước coi trọng quan hệ, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP cùng các lĩnh vực song phương.

Đại diện các nền kinh tế APEC khẳng định ủng hộ, kỳ vọng Việt Nam đảm nhận thành công trọng trách chủ nhà APEC 2027.

Đánh giá hai bên có những ưu tiên tương đồng, Cao ủy EU khẳng định EU coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đề nghị tận dụng tốt hơn các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.