Thủ tướng đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình của người dân trên 80 vào năm 2045

Mục tiêu trên được nêu tại Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong Nhân dân”, vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng phê duyệt.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việt Nam phấn đấu tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 80 tuổi vào năm 2045. (Ảnh: Hà Nội mới)

Theo Đề án, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu 100% người dân tập luyện thường xuyên ít nhất 01 môn thể thao hoặc hình thức tập luyện phù hợp.

Các chỉ số sức khỏe của người dân và mức độ bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu được đặt mục tiêu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

“Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khoẻ mạnh tăng lên trên 71 tuổi; tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển”, Đề án nêu rõ.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân.

Về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2045, 100% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; 100% người dân có khả năng tiếp cận thuận lợi các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe.

100% tỉnh, thành phố phải có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động và bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, ít nhất 50% tỉnh, thành phố có đủ 3 công trình đạt tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế.

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% đơn vị hành chính cấp xã có công trình thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định; 100% trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông có công trình thể thao.

Đối với phong trào rèn luyện thể thao, mục tiêu đến năm 2045 là phát triển đồng đều, đa dạng giữa các nhóm đối tượng và địa bàn, hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên trong Nhân dân.

Phấn đấu trên 95% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực.

Đồng thời, hình thành nền tảng thể chất và văn hóa rèn luyện sức khỏe suốt đời trong học sinh, sinh viên, gắn với giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ. Trong đó, việc duy trì “thói quen vận động suốt đời” của học sinh, sinh viên được xác định là tiêu chí đánh giá cốt lõi đối với việc thực hiện văn hóa sức khỏe trong nhà trường.

Mỗi xã có ít nhất 1 không gian công cộng phục vụ tập luyện thể thao

Với giai đoạn gần hơn, từ 2026-2030, Đề án đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa cơ bản (trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện), bảo đảm đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và mô hình quản trị hiệu quả.

Đồng thời, phấn đấu 80% tỉnh, thành phố có đủ ba công trình thể thao cơ bản gồm nhà thi đấu, sân vận động và bể bơi đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Ở cấp xã, mục tiêu là 100% đơn vị hành chính có thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định; 90% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Hầu hết các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% đơn vị hành chính cấp xã bố trí ít nhất 1 địa điểm hoặc không gian công cộng phù hợp phục vụ hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân. Việc bố trí được thực hiện trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và quỹ đất hiện có; ưu tiên phát triển không gian tập luyện tại công viên, quảng trường, khu dân cư, khu vực ven biển, sông, hồ và những khu vực công cộng khác.

Về phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, phấn đấu tỷ lệ người tập luyện đạt trên 58% dân số ở khu vực đồng bằng và trên 32% tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới. Tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt trên 35% ở khu vực đồng bằng và trên 20% tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới.

Cùng với đó, trên 90% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; hầu hết các xã, thôn, tổ dân phố và khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Đề án khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức tập luyện phù hợp với độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và đặc thù vùng miền để duy trì tập luyện thường xuyên.

Về xây dựng văn hóa sức khỏe, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Hằng năm, phấn đấu trên 90% thanh niên ở đô thị, 80% thanh niên ở nông thôn và 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo văn hóa, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, cũng như các mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.