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Thủ tướng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-dat-hoa-tai-dai-tuong-niem-co-quoc-vuong-campuchia-norodom-sihanouk-post1141009.vnp