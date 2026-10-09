Thủ tướng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)