Thủ tướng: Đánh giá thẳng thắn, 'những ai vào vị trí thì không thể đùn đẩy, né tránh'

Chiều 12/11, tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên trả lời chất vấn trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Ninh Bình) đề cập đến Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Bà dẫn lại bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội ngày 7/4, Thủ tướng đã nói sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa

"Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số", đại biểu đặt câu hỏi với Thủ tướng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua Trung ương có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, Ban Bí thư có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và đặc biệt có các nghị định quy định.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng thừa nhận thực tế khi triển khai vẫn còn những đơn vị, kể cả ở trung ương, địa phương còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên chất vấn

Để khắc phục, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền để làm sao có hệ thống các quy định của pháp luật đồng bộ, trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, các ngành, các cơ quan trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.

"Chúng tôi đang cho rà soát lại toàn bộ việc đã phân cấp, phân quyền cho địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, những nhiệm vụ nào phải rà soát lại. Cùng với đó, trong kế hoạch đầu tư công đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ", Thủ tướng nêu.

Ông cho rằng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. "Nếu tất cả những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cho biết, theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm và rất rõ nhằm mục tiêu những ai vào vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh được.

"Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực thì phải đánh giá rất khách quan, công tâm và công bằng", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng: Quan trọng nhất là chúng ta đưa nguồn vốn vào đâu?

Các đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ), đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) và đại biểu Phạm Duy Anh (Đà Nẵng) đều chất vấn về vấn đề huy động vốn cho tăng trưởng.

Với nguồn vốn đầu tư của khu vực FDI, huy động nguồn lực đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc đầu tiên và quan trọng nhất đó là hoàn thiện thể chế, với khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý, tạo thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện, củng cố lòng tin.

Thứ hai, Thủ tướng cho rằng phải kiên định giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát tốt các cân đối lớn. "Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện. Không giữ được các cân đối vĩ mô, sẽ xói mòn lòng tin. Như vậy thì chúng ta không thể huy động được nguồn lực", Thủ tướng nêu rõ.

Đối với dòng vốn gián tiếp nước ngoài và các quỹ đầu tư, Chính phủ sẽ tập trung phát triển các công cụ tài chính trung và dài hạn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai Trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng.

Đồng thời, tận dụng cơ hội khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi và hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện ở mức đầu tư.

Với nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết, đã có chương trình kế hoạch đầu tư công trung hạn. "Quan trọng nhất là chúng ta đưa nguồn vốn vào đâu?", Thủ tướng nêu Kết luận 18 của Trung ương đặt ra yêu cầu kiểm soát số lượng dự án đầu tư công ở mức tối thiểu phải giảm 30%. Nhiệm kỳ vừa qua, số lượng dự án đã giảm mạnh, xuống còn khoảng 5.000.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương chỉ còn hơn 3.000. Việc giảm mạnh số lượng dự án được xác định là một trong những giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải.

Các đại biểu chất vấn Thủ tướng. Ảnh: Media QH

Bên cạnh kiểm soát số lượng, Chính phủ sẽ căn cứ chương trình toàn khóa của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội để lựa chọn những dự án có tính chất liên vùng, lan tỏa cao và tập trung vào hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, khoa học - công nghệ then chốt cũng như cơ sở hạ tầng nông nghiệp.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết, ngày 7/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 45 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu là tăng trưởng kinh tế 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Ngân đề nghị Thủ tướng cho biết những định hướng lớn, những giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp từ tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương để hoàn thành 45 chỉ tiêu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Nhờ đó, thẩm quyền của chính quyền địa phương được mở rộng đáng kể.

Thủ tướng dẫn chứng Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội ban hành đã giao thêm nhiều thẩm quyền cho địa phương, tạo điều kiện chủ động trong quản lý và phát triển.

Ông cho biết, cần tổng rà soát hệ thống quy hoạch, từ quy hoạch cấp quốc gia, vùng, địa phương đến quy hoạch ngành, lĩnh vực. Việc này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, làm cơ sở để các địa phương huy động nguồn lực, xây dựng và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, lợi thế từng địa phương, qua đó nâng cao năng lực, sức cạnh tranh. Ảnh: Media QH

Kèm theo đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật, giúp địa phương có đầy đủ căn cứ triển khai dự án hiệu quả.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án liên vùng, kết nối. "Nếu triển khai đúng tiến độ và có chất lượng những dự án trọng điểm thì sẽ khơi thông nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu chiến lược cho các địa phương để phát huy thế mạnh", Thủ tướng nêu rõ.

Trần Thường