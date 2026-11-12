Thủ tướng: Đánh giá thẳng thắn, công tâm, không để cán bộ né tránh trách nhiệm

Cán bộ không thể đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều 12.11, nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình nêu rõ, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 12.11

Đại biểu cũng nhắc lại phát biểu nhận chức trước Quốc hội ngày 7.4.2026, trong đó Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm đối với người dân, doanh nghiệp.

Từ đó, đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, Chính phủ có những giải pháp căn cơ nào nhằm khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí lấy lý do hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định. Tình trạng này cần được giải quyết, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình nêu câu hỏi chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa về các giải pháp khắc phục tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua Trung ương đã ban hành nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Ban Bí thư cũng có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là các nghị định quy định về vấn đề này.

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình triển khai vẫn còn một số đơn vị ở cả Trung ương và địa phương có tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Theo Thủ tướng, việc đầu tiên Chính phủ đã và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới là rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm có hệ thống quy định pháp luật đồng bộ. Trong đó, cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Chính phủ cũng đang rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể thực hiện và những nhiệm vụ cần rà soát lại. Cùng với đó, kế hoạch đầu tư công đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Thủ tướng cho biết, việc đánh giá sẽ được tiến hành thẳng thắn, có trách nhiệm và rõ ràng, để mỗi cán bộ khi được giao vị trí công việc, đã xác định rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh

Bên cạnh việc hoàn thiện quy định và bảo đảm nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Trường hợp đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng cán bộ vẫn không bảo đảm tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ để điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng cho biết, việc đánh giá sẽ được tiến hành thẳng thắn, có trách nhiệm và rõ ràng, để mỗi cán bộ khi được giao vị trí công việc, đã xác định rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh.

“Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực, chúng ta phải đánh giá rất khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Nhật Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ làm rõ những giải pháp trọng tâm để vừa ưu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả thị trường và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2027.

Đại biểu Trần Nhật Minh cho biết, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bước sang năm 2027, bối cảnh quốc tế và trong nước được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện đồng thời các mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Đại biểu Trần Nhật Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nêu câu hỏi chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Nhật Minh về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong các kế hoạch, Chính phủ đã xác định cả những chỉ tiêu định tính và định lượng; đồng thời làm rõ nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước, các nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng là khi đã lựa chọn, xác định các dự án đầu tư để huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, phải lựa chọn đúng các dự án trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, thứ tự ưu tiên; nỗ lực triển khai nhanh, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ xác định ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Các chính sách chủ yếu về tài khóa, tiền tệ và thương mại sẽ được phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong điều hành, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, với các giải pháp này, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng có chất lượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phát huy lợi thế địa phương, tạo động lực cho tăng trưởng chung của đất nước

Nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng, đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 10 tháng qua, với nhiều kết quả tích cực đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khó dự báo.

Đại biểu cho biết, ngày 7.11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 45 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ đó, đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết những định hướng lớn và giải pháp cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp từ tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương trong cả nước, góp phần hoàn thành 45 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, một loạt quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền đã được ban hành theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Theo các quy định của Quốc hội và Chính phủ, thẩm quyền của chính quyền địa phương hiện nay đã được mở rộng đáng kể. Thủ tướng dẫn ví dụ Luật Phát triển đô thị đã giao nhiều thẩm quyền và cơ chế đặc biệt cho các địa phương.

Vì vậy, việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật theo thẩm quyền của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm bảo đảm các địa phương phát huy được thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Một trong những ưu tiên tiếp theo của Chính phủ là tổng rà soát hệ thống quy hoạch Trung ương, địa phương, quy hoạch liên vùng, quy hoạch ngành và lĩnh vực; đồng thời hoàn thiện các quy hoạch này làm cơ sở để các địa phương huy động nguồn lực, xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật, tạo cơ sở để các địa phương triển khai dự án hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này, Chính phủ đã phân bổ và ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính chất liên vùng, kết nối trên nhiều lĩnh vực

Về đầu tư công, Thủ tướng cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này, Chính phủ đã phân bổ và ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính chất liên vùng, kết nối trên nhiều lĩnh vực. Việc triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, chiến lược, qua đó tạo điều kiện để các địa phương phát huy thế mạnh trong huy động nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với các giải pháp trên, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ và các sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với đặc thù, lợi thế của từng địa phương, qua đó nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của mỗi địa phương.