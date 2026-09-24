Thủ tướng dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bến K15

Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2026), trong chương trình công tác tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Bến K15; thăm, tặng quà gia đình đảng viên lão thành tiêu biểu tại phường Đồ Sơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Bến tàu không số

Tham gia Đoàn có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp cùng lãnh đạo thành phố, các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ - những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Bến K15, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam, thành phố Hải Phòng ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, hạnh phúc và văn minh.

Sau khi dâng hương, Thủ tướng Lê Minh Hưng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trồng cây lưu niệm

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình đảng viên lão thành Lê Viết Khản, SN 1927, ở tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình cụ Lê Viết Khản; bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của cụ Lê Viết Khản trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, tặng quà gia đình đảng viên lão thành Lê Viết Khản

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, những người có công với đất nước và luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc ông Lê Viết Khản luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.