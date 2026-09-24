Thủ tướng dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn – "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng và đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ; thành kính dành phút tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn – "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Đường Hồ Chí Minh trên biển" là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự chiến lược do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, để vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Bến K15 Đồ Sơn là điểm bắt đầu của tuyến đường, nơi xuất phát của các con tàu không số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương tại Bến K15 Đồ Sơn – "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hoạt động trong suốt 14 năm liên tục (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975), Đường Hồ Chí Minh trên biển là sự sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, một kỳ tích lịch sử, một thiên anh hùng ca bất tử đã trở thành huyền thoại, được làm nên bởi trí tuệ, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", khát vọng hòa bình, khát vọng về một ngày mai tươi sáng.

Thủ tướng và đoàn công tác thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên con đường vận tải chiến lược trên biển, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Thủ tướng nói chuyện với các cựu chiến sĩ tàu không số - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khản, sinh năm 1927, 80 năm tuổi Đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khản - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và mong đồng chí Lê Viết Khản tiếp tục là tấm gương cho con cháu, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động tại địa phương./.