Thủ tướng dâng hương tại Bến tàu không số K15 Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp các cựu chiến binh tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp các cựu chiến binh tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trồng cây lưu niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN