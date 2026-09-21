Thủ tướng Đan Mạch: Thỏa thuận ba bên với Mỹ và Greenland tôn trọng các 'lằn ranh đỏ'

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời kênh truyền hình TV 2, bà Frederiksen nhấn mạnh, việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực cũng như bảo đảm các lợi ích cốt lõi của Đan Mạch và Greenland là những yếu tố quan trọng trong quá trình đàm phán.

Thủ tướng Frederiksen khẳng định: “Vương quốc Đan Mạch là một quốc gia có chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Greenland phải được tôn trọng trong tương lai. Cùng với đó là toàn vẹn lãnh thổ. Tất cả những điều đó đều được thể hiện trong thỏa thuận này”.

Tuy nhiên, bà Frederiksen từ chối tiết lộ nội dung cụ thể của thỏa thuận trước khi văn kiện được ký kết, đồng thời khẳng định đây là thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả Đan Mạch và Greenland.

Nữ lãnh đạo Đan Mạch xác nhận sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York, nơi dự kiến diễn ra lễ ký thỏa thuận. Khi được hỏi liệu có kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ tuân thủ thỏa thuận hay không, bà Frederiksen cho rằng tất cả các bên sẽ thực hiện những gì đã cam kết, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian rất, rất dài cho vấn đề này, cả về chính trị và ngoại giao”.

Theo Thủ tướng Frederiksen, bà có “mối quan hệ tốt” với Tổng thống Trump và đánh giá thỏa thuận sẽ góp phần tăng cường an ninh. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng có lợi từ góc độ châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt trong việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực và khu vực xuyên Đại Tây Dương.