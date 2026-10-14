Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Quan hệ Việt Nam - Liechtenstein vẫn còn ở mức khiêm tốn. Hai nước chưa trao đổi đoàn cấp cao. Cho đến nay mới chỉ có Hoàng tử Alfred (ở vị trí kế vị thứ 36) với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình quốc tế thăm Việt Nam năm 2012.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein, Brigitte Haas. Ảnh: BNG

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Liechtenstein đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD.

Liechtenstein hiện có 1 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam (dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam) do TIETEX CAPITAL AG, đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài).