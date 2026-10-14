Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Bộ Ngoại giao phát.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2026. Đây là chuyến thăm cấp Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein tới Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liechtenstein còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 90.000 USD và nhập khẩu 9,71 triệu USD.

Liechtenstein có một dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam (dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam do TIETEX CAPITAL AG. đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài).

Thủ tướng Brigitte Haas sinh năm 1964, có bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ luật tại Đại học Zürich, Thụy Sĩ. Bà nhậm chức Thủ tướng Liechtenstein tháng 4/2025, đồng thời phụ trách các vấn đề chính phủ và tài chính. Trước đó, bà có hơn 20 năm làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Liechtenstein, trong đó bà giữ chức Tổng giám đốc giai đoạn 2019-2025.

Liechtenstein là quốc gia nhỏ ở Trung Âu, nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, có diện tích 160 km2 và dân số hơn 40.000 người.

Quy mô dân số của Liechtenstein rất nhỏ nhưng có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế. GDP bình quân đầu người khoảng 218.000 USD năm 2025, thuộc nhóm cao nhất thế giới.