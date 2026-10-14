Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. (Nguồn: Wikipedia)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2026./.