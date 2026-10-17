Thủ tướng Công quốc Liechtenstein đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam có: bà Eve Beck, Tổng Thư ký, Bộ các vấn đề Chính phủ và Tài chính; ông Panagiotis Potolidis-Beck, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và Phát triển, Bộ Ngoại giao.

Bà Brigitte Haas sinh ngày 27.12.1964. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Luật, Đại học Zürich (Thụy Sĩ). Bà là thành viên Đảng Liên minh Tổ quốc (VU).

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2.7.2008. Nền kinh tế của Liechtenstein chủ yếu là công nghiệp, theo cách nhập nguyên liệu về gia công chế biến.

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland. Năm 2024, Liechtenstein chính thức trở thành nước thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD. Liechtenstein có 1 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam là (dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam do TIETEX CAPITAL AG. đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài).

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh nhận định chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất thuận lợi, khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7.2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.